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Пандемия COVID-19
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Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад

В столице действуют минимальные ограничения по сравнению с другими городами, отметил мэр
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад, что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни. Об этом заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

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"В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", - сказал он во время посещения коронавирусного госпиталя ГКБ № 24, развернутого в павильоне № 75  на ВДНХ.

Также в рамках посещения госпиталя Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. 

"ВДНХ обычно - это центр кипения активности, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. А сегодня является одним из главных центров борьбы с ковидом. <...> Во многом, ваша заслуга, что количество больных здесь небольшое. Хочу поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем, поблагодарить их", - сказал Собянин.

Он отметил, что громкое количество - десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогают москвичам, которые были в сложных ситуациях, приносили лекарства, питание, помогают им пережить этот период. "Отдельное спасибо, конечно, студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с ковидом, переживали больше, страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных. Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально: плановая помощь, с одной стороны, качественная и доступная помощь больным ковидом, с другой", - сказал мэр.

С 22 января Собянин отменил некоторые ограничения по коронавирусу в столице. Так, в городе снова заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50% от общего количества мест.

Пока осталось действующим требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу, сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Действуют ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

В новость внесены изменения (14:19 мск) - добавлены информация после второго абзаца и бэкграунд

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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