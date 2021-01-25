Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад, что позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни. Об этом заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", - сказал он во время посещения коронавирусного госпиталя ГКБ № 24, развернутого в павильоне № 75 на ВДНХ.

Также в рамках посещения госпиталя Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"ВДНХ обычно - это центр кипения активности, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. А сегодня является одним из главных центров борьбы с ковидом. <...> Во многом, ваша заслуга, что количество больных здесь небольшое. Хочу поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем, поблагодарить их", - сказал Собянин.

Он отметил, что громкое количество - десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогают москвичам, которые были в сложных ситуациях, приносили лекарства, питание, помогают им пережить этот период. "Отдельное спасибо, конечно, студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с ковидом, переживали больше, страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных. Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально: плановая помощь, с одной стороны, качественная и доступная помощь больным ковидом, с другой", - сказал мэр.

С 22 января Собянин отменил некоторые ограничения по коронавирусу в столице. Так, в городе снова заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50% от общего количества мест.

Пока осталось действующим требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу, сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Действуют ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

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