Путин заявил, что онлайн-формат не мог не сказаться на полноте и качестве учебы

ЗАВИДОВО, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что студенты наверстают упущенное при онлайн-формате обучения, который не мог не сказаться на полноте и качестве учебы.

"Знаю, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования, да и скорости связи - все это хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазали, чтобы связь наладить", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с учащимися вузов, которая проходит в День российского студенчества. "Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний", - констатировал Путин.

"Уверен, что вместе с преподавателями вы обязательно наверстаете то, что упущено, если эти упущенные моменты есть", - обратился президент к студентам.

"Полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там, где он был введен, и связан с распространением коронавируса", - подчеркнул глава государства.

"Понимаю, что в прошедшие непростые месяцы вам недоставало захватывающей, неповторимой, увлекательной студенческой, университетской атмосферы. Уверен, что если не все, то подавляющее большинство, соскучились по прямому общению с друзьями, наставниками", - заметил Путин. При этом он обратил внимание на то, что и студенты, и преподаватели "как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены - весь учебный процесс продолжался, вместе решали возникающие проблемы".

Бюджетные места

Президент России также сообщил, что не менее 60% выпускников российских школ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах.

"Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году будет выделено еще почти 34 тыс. бюджетных мест, и преимущественно их получат в регионах России. Таким образом, в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ", - сказал Путин.

Путин добавил, что государство намерено продолжать увеличивать число бюджетных мест в вузах, ведь число выпускников школ в ближайшие годы в России будет расти "благодаря тем позитивным результатам, которые дала программа поддержки семьи, рождаемости и демографического развития".

По его мнению, "доступность высшего образования - крайне значимый вопрос с точки зрения развития общества и страны, обеспечения справедливых и равных возможностей для самореализации человека". Не менее важно, добавил Путин, и качество образования, его наполнение, уровень. "Успешная учеба в вузе призвана открывать путь к профессиональному и жизненному успеху - этот лифт должен работать, чтобы вы получали не просто диплом, но были в полной мере востребованы на рынке труда, чтобы вы могли устроиться на интересную, достойную, оплачиваемую работу, двигаться вверх по карьерной лестнице, повышать достаток своей семьи, заботиться о будущих детях", - подчеркнул президент.

Он сообщил студентам, что в конце 2020 года в Госдуму внесен законопроект о значительном расширении автономии вузов в формировании образовательных программ, что позволит студентам, в частности, получать несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения, переходить в своем вузе на другие факультеты и программы. Путин добавил, что эти положения вступят в силу не позднее лета 2021 года, и попросил парламент ускорить работу над этим документом.

Глава государства отметил качество работы крупнейших вузов в регионах, отметив, что они "успешно конкурируют, а то и опережают столичных коллег, играют огромную роль в подготовке кадров, решении технологических задач, в развитии всей страны". "Качественное наращивание потенциала сети современных вузов на всей территории России относится к одному из наших приоритетов, эта работа уже идет и обязательно будет продолжена", - заверил Путин.