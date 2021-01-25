Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции в понедельник. "Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - добавил Путин.

Глава государства отметил, что утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым "количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]".

"Московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается", - заметил президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что РФ "обладает эффективными вакцинами" от коронавируса, "они в 13 странах уже зарегистрированы".

Говоря о возвращении к обычному учебному процессу, Путин отметил, что "нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и открывало новые возможности для молодежи на всей территории страны". "Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение", - полагает президент. Он уверен, что молодые люди воспользуются этой возможностью наилучшим образом.

Благодарность студентам медвузов

Учащиеся и преподаватели медицинских вузов своей работой в больницах в период пандемии внесли вклад в нормализацию ситуации с коронавирусом, заявил Путин.

"По сравнению с другими странами, где сейчас наблюдаем резкий всплеск [заболевших COVID-19], у нас, наоборот, сейчас все идет к нормализации ситуации, и это, кстати говоря, достигнуто благодаря усилиям и студентов, и аспирантов, и преподавателей [медицинских] вузов, которые работают в больницах, - сказал глава государства. - Так что вам всем огромное спасибо".

Путин напомнил, что государство ввело "определенные формы скромного, но все-таки стимулирования и материальной поддержки" студентов-медиков, работающих в медучреждениях в период пандемии. "Это благодаря всем нашим врачам и благодаря студентам такой результат [в борьбе с коронавирусом] у нас достигается", - еще раз подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о возможности введения наставничества врачей для студентов медицинских вузов, Путин согласился, что в этой сфере без практических навыков очень трудно добиться хороших результатов в работе, поэтому "элемент наставничества в медицинской сфере очень важен". "Буду рекомендовать министерству здравоохранения ввести вот этот институт наставничества в здравоохранении в целом, широко, с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой очень важной работой", - сказал президент.