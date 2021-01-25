Путин проводит встречу со студентами по видеосвязи

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с учащимся вузов по случаю отмечаемого 25 января Дня российского студенчества (Татьяниного дня). Глава государства вышел на связь со студентами в режиме видеоконференции из Завидово в Тверской области, где находится одна из его официальных резиденций.

Во встрече принимают участие представители университетов и других высших учебных заведений Казани, Уфы, Смоленска, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Крыма и Мордовии.

В предыдущий раз президент проводил официальные мероприятия в Завидово почти восемь лет назад: в начале марта 2013 года он встречался здесь с Виктором Януковичем, возглавлявшим тогда Украину, а в конце марта того же года собирал в Завидово оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Путин регулярно в неформальной обстановке встречается со студентами в Татьянин день. В прошлые годы по случаю этого праздника он неоднократно посещал различные вузы страны.