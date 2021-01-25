Подтопления жилых домов и приусадебных участков прогнозируется в Сибири и Дальнем Востоке

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Подтопления пониженных участков местности, приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры прогнозирует в южных и восточных регионах Сибири и юго-востоке Дальнего Востока. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Исходя из долгосрочного синоптического прогноза, в южных и восточных регионах Сибири и юго-востоке Дальнего Востока создаются условия, способствующие формированию наледей на малых реках и, как следствие, приводящие к подтоплению пониженных участков местности, приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры", - сказали в институте.

Во ВНИИ отметили, что наибольшие риски подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры в результате образования наледей на малых реках прогнозируются на территории Алтайского края, республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркутской области и Забайкальского края.

Замначальника ВНИИ Игорь Сосунов подчеркнул, что в связи с данным прогнозом заинтересованным органам управления указанных субъектов предлагается спланировать и провести комплекс достаточных мероприятий в целях минимизации ущерба от подтоплений.