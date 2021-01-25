Кузнецова заявила, что младшему из задержанных на незаконных акциях было девять лет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что самому младшему из несовершеннолетних, задержанных в ходе несанкционированных акций в субботу, было девять лет.

"Самому маленькому (пока, естественно, еще данные сверяются) ему девять лет", - сказала омбудсмен в понедельник в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Кузнецова сообщила, что двух братьев девяти и 12 лет задержали на несанкционированной акции в Москве. Уполномоченный побеседовала с доставленными в отдел МВД России по Тверскому району несовершеннолетними.

"Они совершенно не понимали, куда попали, по крайней мере они так говорили, но на самом деле после разговора старший спросил: а что мне потом будет", - заявила она.

Кузнецова отметила, что призывы детей к участию в несанкционированных акциях протеста нарушают их права.

"Если говорить о нарушении прав детей, самое начало этого нарушения - это призывы, которые фиксировались. Именно тогда повалили обращения от родителей. Нужно подумать и об ответственности, которую несут эти люди, которые толкают наших детей [участвовать в несанкционированных акциях]", - заявила она.

Также омбудсмен обратила внимание родителей на влияние социальных сетей на несовершеннолетних. "Есть канал, который позволяет так влиять на наших детей. Это сигнал к тому, чтобы нам, родителям усилить позицию, поговорить с каждым ребенком о том, как воспринимать информацию в сети в таком назойливом, стихийном варианте", - сказала уполномоченный.

Кузнецова сообщила, что региональные уполномоченные и представители Совета отцов при детском омбудсмене находились на несанкционированных акциях в субботу, чтобы постараться предотвратить опасность, которая могла угрожать детям. "Тревожность была очень высокая, поэтому уполномоченные были там, поэтому Совет отцов был там. Конечно, благодаря действиям правоохранителей, ничего серьезного не произошло", - сказала она.

В субботу вечером Кузнецова сообщила, что на несанкционированных акциях в разных регионах РФ были задержаны около 300 несовершеннолетних. Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой, задержаны были более тысячи человек.