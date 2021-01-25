Ректор Медицинского университета Вены сравнил вакцину "Спутник V" c препаратом AstraZeneca

"Российская вакцина "Спутник V" - это как раз векторная вакцина, которая очень похожа, то есть в принципе сравнима с продуктом AstraZeneca, который мы ожидаем. Правдоподобно, что здесь, вероятно, речь может идти о похожей эффективности и частоте побочных эффектов. Причем нам данные неизвестны", - рассказал Мюллер на пресс-конференции, разъясняя принцип действия вакцин от коронавируса, произведенных не в Евросоюзе.

Мюллер при этом проинформировал, что между производителем российской вакцины "Спутник V" и Европейским агентством лекарственных средств ведутся консультации по возможному допуску препарата из России в Европе. "Думаю, что они были на прошлой неделе. То есть ведутся предварительные консультации. Возможно, есть даже готовность обеспечить допуск "Спутник V" в Европе. Но я думаю, что это еще очень рано и предварительно", - сказал Мюллер.

24 января создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сообщили в Twitter, что продолжат работу с Европейским союзом и компанией AstraZeneca для обеспечения доступа к российской вакцине и ее компонентам по всему миру. 22 января AstraZeneca предупредила Еврокомиссию о проблемах с поставками разработанной ею совместно с Оксфордским университетом вакцины, которая должна быть одобрена в ЕС до конца января, в связи с необходимостью адаптировать препарат к новым мутациям вируса.

1 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Венгрии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.