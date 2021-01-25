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Путин заявил, что ЕГЭ справедливо критикуют, но у этой системы есть плюсы

Президент отметил, что абитуриенты из регионов в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны

ЗАВИДОВО, 25 января. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) подвергается подчас справедливой критике, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы. Это подчеркнул в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

"Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения", - сказал Путин, отметив, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов.

Путин подчеркнул, что у ЕГЭ, несмотря на эту критику, "есть и плюсы". "Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны", - пояснил глава государства.

Теги
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