Глава Коми планирует повторно привиться от коронавируса

СЫКТЫВКАР, 25 января. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба рассматривает возможность повторной вакцинации от коронавируса, поскольку после первой прививки, сделанной в июле прошлого года, антител уже не осталось. Об этом он рассказал в понедельник на встрече со студентами и преподавателями мединститута Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина.

"Я в феврале 2020 года был замминистра здравоохранения России, мы "Спутник V" тогда вели, и по прежней работе (в ФМБА России - прим. ТАСС) мы работали со многими препаратами и вакцинами. Как правило, врач-исследователь апробирует на себе вакцины, поэтому я еще тогда, в феврале, говорил, что буду в числе испытуемых. Я 17 июля привился "Спутником V", но ситуация интересная. На сегодня могу сказать, что у меня антител нет, а было 4 200 [единиц на миллилитр]. Поэтому история непростая, скорее всего, надо будет привиться еще раз, потому что я не защищен, антител нет", - рассказал Уйба.

Он отметил, что пока не находит объяснения, почему нет антител. "Может, была дополнительная атака тем же коронавирусом, чего нельзя исключить, я общаюсь с большим количеством людей. Если руководствоваться наукой, если человек не защищен, он должен прививаться", - добавил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Коми на 25 января подтверждено 35 528 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 147 случаев. Выздоровел 34 171 человек, умерли 668 пациентов.