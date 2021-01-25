Новая партия вакцины от COVID-19 поступит в Пермь в конце января

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Медучреждения Перми, где приостановили запись на прививки от коронавируса до получения крупной партии вакцины, ожидают поставку препарата до конца января. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Пермского края.

"На сегодняшний день запись на вакцинацию от COVID-19 в поликлиниках Перми сформирована. Новая запись временно не проводится - до поступления крупной партии вакцины, которое ожидается в ближайшее время. Все граждане, желающие сделать прививку, после доставки вакцины в поликлиники смогут записаться на иммунизацию. В ряде медучреждений (в территориях) Прикамья, где есть вакцина, иммунизация продолжается", - сообщили в ведомстве, добавив, что поступление новой партии вакцины ожидается в конце января.

Вакцинацию в настоящее время можно пройти в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в Перми, где прививают пока только вторым компонентом, в Центре по борьбе со СПИД, городской клинической больнице имени Гринберга и в поликлинике № 4. Специалисты краевого Минздрава отмечают высокую активность жителей региона по участию в прививочной кампании, на сегодня израсходовано свыше 70% из более 8,5 тыс. доз поступившей вакцины, первым компонентом привиты более 6 тыс. жителей, вторым - почти 1,7 тыс. человек. Это работники медицинских учреждений, прежде всего те, кто работает в "красных зонах", сотрудники образовательной сферы, социального обслуживания, предприятий торговли, транспорта, коммунальных служб.

"Сейчас в ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед. Но это обычный рабочий процесс, здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркнем, что по мере поступления вакцины поэтапно будут привиты все желающие", - добавили в краевом Минздраве.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом, из них 85 человек проходят лечение в больницах, 212 - амбулаторно. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 38 тыс., коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99.