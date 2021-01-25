Путин выразил соболезнования в связи со смертью адмирала Громова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего главкома ВМФ России адмирала флота Феликса Громова в связи с его смертью. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите соболезнования в связи с кончиной Феликса Николаевича Громова, адмирала флота, настоящего офицера. Феликс Николаевич посвятил жизнь защите Отечества, развитию Военно-морского флота и сохранению его славных традиций. Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что таким Громов навсегда останется в памяти родных, друзей и сослуживцев.

Бывший главком ВМФ России (1992-1997) адмирал флота Феликс Громов умер 22 января на 84-м году жизни. О причине смерти не сообщается. Он будет похоронен 26 января на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Громов родился в 1937 году. Служил в ВМФ СССР с 1955 года, начинал с Тихоокеанского флота. Некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем вернулся в ВМФ и позднее был командиром крейсеров "Дмитрий Пожарский", "Адмирал Сенявин". Звание адмирала Громов получил в 1996 года. До самой смерти состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.