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"Одноклассники" запустили тематический марафон ко Дню студента

Пользователи соцсети смогут принять участие в фотомарафоне #студенческиегоды и воспользоваться конструктором публикаций "За что вы любите студенческую жизнь?"
© Пресс-служба Одноклассников

Социальная сеть "Одноклассники" предложила пользователям присоединиться ко Дню российского студенчества. Об этом говорится в понедельник в сообщении компании.

С 25 января пользователи соцсети смогут принять участие в фотомарафоне #студенческиегоды. Им предложили поделиться воспоминаниями учебных будней и рассказать истории студенчества. 

Для студентов будет доступен конструктор публикаций "За что вы любите студенческую жизнь?". С помощью конструктора они смогут составить пост о том, какие события вызвали у них самые яркие эмоции во время учебы в вузах.

Также в "Одноклассниках" можно поздравить с праздником пользовательниц с именем Татьяна. По данным соцсети, имя Татьяна входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в "Одноклассниках". Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе "Открытки" и выбрать поздравление ко Дню Татьяны в сообщениях. 

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