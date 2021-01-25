"Одноклассники" запустили тематический марафон ко Дню студента

Социальная сеть "Одноклассники" предложила пользователям присоединиться ко Дню российского студенчества. Об этом говорится в понедельник в сообщении компании.

С 25 января пользователи соцсети смогут принять участие в фотомарафоне #студенческиегоды. Им предложили поделиться воспоминаниями учебных будней и рассказать истории студенчества.

Для студентов будет доступен конструктор публикаций "За что вы любите студенческую жизнь?". С помощью конструктора они смогут составить пост о том, какие события вызвали у них самые яркие эмоции во время учебы в вузах.

Также в "Одноклассниках" можно поздравить с праздником пользовательниц с именем Татьяна. По данным соцсети, имя Татьяна входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в "Одноклассниках". Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе "Открытки" и выбрать поздравление ко Дню Татьяны в сообщениях.