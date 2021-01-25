Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

ЗАВИДОВО, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил студентов страны с Татьяниным днем. Глава государства пожелал молодым людям ставить амбициозные цели и осуществлять мечты.

"Сегодня по давней и по хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю всех учащихся - студентов, аспирантов отечественных вузов, выпускников разных лет с праздником российского студенчества", - сказал Путин в понедельник на встрече в режиме видеоконференции с учащимися вузов. Он пожелал им "успехов в жизни, в учебе, в профессии, крепкого здоровья, любви и надежных, хороших друзей".

Глава государства поблагодарил студентов "за настойчивость, выдержку, готовность учиться, осваивать новые знания даже в сложных условиях эпидемии".

Президент надеется, что нынешние учащиеся вузов "будут чувствовать будущее, будут ставить перед собой действительно значимые цели и осуществят все свои мечты". "Все зависит от вас, а имея в виду ваш потенциал, значит, у вас все получится, все, что вы задумали в своих замыслах и позитивных начинаниях, в работе обязательно найдете поддержку со стороны общества и государства", - обратился Путин к студентам.