Путин поучаствует в открытии транспортной развязки в Химках

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет во вторник, 26 января, участие в церемонии открытия транспортной развязки в городе Химки в Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"26 января Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в городе Химки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что поручение по поводу строительства этой развязки, данное президентом министру транспорта и губернатору Подмосковья, выполнено, но обещал позже сообщить о дате и формате церемонии ее открытия.

В апреле 2019 года во время посещения НПО "Энергомаш" президент РФ поручил решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что "люди ждут" эту развязку.

В пресс-службе Кремля напомнили, что общая площадь транспортной развязки составила порядка 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения - от двух до пяти, а расчетная скорость движения по новой развязке составит 70 км/ч.