Чернышенко поздравил российских студентов с праздником

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил учащихся с Днем студента, который празднуется 25 января, отметив, что во многих вузах страны сегодня стартуют программы и мероприятия, связанные с дальнейшим развитием образовательных учреждений.

"Студенчество - яркий, активный и ответственный период жизни человека. Время открытий и интересных встреч, личного и профессионального роста. И, безусловно, это возраст, когда понимаешь, что главные события впереди и есть большое желание совершенствоваться. Пожелаю всем нынешним студентам, а их в стране больше 4 млн, суметь сохранить это чувство на долгие годы. Где бы вы ни работали в будущем - всегда стремитесь учиться, познавать и созидать", - цитирует Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

Чернышенко также поздравил наставников, преподавателей, профессоров, тех," кто передает свой опыт и знания, помогает раскрыть молодые таланты".

"Так, на площадке МГУ, который отмечает свой 266-й день рождения, знаковое событие - запуск строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Концерты, лекции, мастер-классы, онлайн-квесты, кейс-чемпионаты - много познавательных мероприятий пройдет в этот день по всей стране", - добавил Чернышенко.