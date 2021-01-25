Власти Москвы заявили, что половина больничных коек для пациентов с коронавирусом свободна

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Половина коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Москве на сегодняшний день свободна, за последние сутки впервые с середины осени в столице были госпитализированы менее тысячи пациентов с COVID-19. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние двое суток в Москве впервые с середины осени число госпитализированных пациентов с COVID-19 составило меньше тысячи. Более того, на данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда. На фоне снижения уровня заболеваемости ковидом в столице мы приняли решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются горожане с легким течением коронавирусной инфекции, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в ближайшее время к обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Центр реабилитации инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Обсервационные пространства на базе Московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы", и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр Управления делами мэра и правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.

"С начала действия в городе режима повышенной готовности и по настоящее время московские обсервационные центры приняли более 11 тысяч гостей", - напомнила Ракова.

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