Путин поручит своей администрации проработать меры поддержки научных объединений студентов

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Правительству РФ и администрации президента будет дано поручение проработать вопрос поддержки научных студенческих объединений. Об этом сообщил в понедельник президент Владимир Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Я честно говоря не знаю, есть ли такие планы, но если их нет, их надо будет хоть в каком-то общем виде обозначить", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, планируется ли господдержка студенческих научных объединений. "Я услышал ваш вопрос и постараюсь на него отреагировать в практическом плане в контактах с коллегами в правительстве, в администрации. Обязательно поставлю перед ними задачу, чтобы так или иначе была отмечена и поддержана деятельность научных студенческих объединений", - заверил Путин.

Он также согласился с тем, что в Год науки и технологий "нужно обратить внимание" на научные и студенческие группы. Задавшая вопрос учащаяся пояснила, что подобные организации занимаются проведением семинаров для студентов младших курсов, помогают им реализовывать идеи на их факультетах. "Здорово, очень востребовано и интересно", - отметил глава государства.

Подготовка специалистов

Путин считает необходимым развивать научные исследования и подготовку специалистов по всей стране.

По мнению Путина, "даже в крупных научных центрах провести подготовку специалистов по полному циклу практически невозможно, очень сложно, во всяком случае". "Поэтому нам, конечно, нужна сетевая работа по всей стране и в плане подготовки кадров, и в плане взаимодействия специалистов между собой", - сказал глава государства.

"Я считаю, что это чрезвычайно важно - работать по всей стране", - заявил Путин. Для примера он привел создание в РФ трех крупнейших центров генетических исследований мирового класса . "Так мы будем стараться выстраивать работу и по другим направлениям", - заверил он. "Будем работать по всей стране. В одном центре или в двух-трех подготовить нужные нам кадры или решить определенную задачу невозможно", - подчеркнул глава государства.

Обратившаяся к президенту студентка первого медицинского факультета Крымского федерального университета Лия Сорокина рассказала, что вместе с коллегами участвовала в создании одного из вариантов вакцины от коронавируса, для которой проводятся доклинические испытания.

"Ваше учебное заведение тоже в числе одного из 13 наших научно-образовательных центров, которые занимаются подготовкой вакцин, несколько уже у нас зарегистрировано, пользуются все большим и большим доверием и востребованы все больше и больше не только в нашей стране, но и за границей", - отметил президент. Путин полагает, что востребованность российской вакцины за рубежом "нам на пользу не только для того, чтобы рынки какие-то захватывать". "Это не вредно, но самое главное, что когда они там получают разрешение, они ведь тоже проходят определенную апробацию, определенную проверку, это тоже имеет значение и для нашего потребителя", - сказал глава государства.

Президент назвал Крымский федеральный университет "очень уважаемым, с очень хорошей историей, с высококлассными преподавателями".

Сетевое взаимодействие вузов

Путин считает необходимым наладить сетевое взаимодействие между вузами и устранить барьеры, мешающие такой работе.

Глава государства считает такое взаимодействие между университетами чрезвычайно важным, поскольку научные открытия сейчас делаются на стыке дисциплин. "Все сделать в рамках одного учебного заведения в современных условиях практически невозможно, даже в крупных учебных заведениях. Поэтому сетевая подготовка, безусловно, должна быть налажена необходимым образом. Все, что мешает такой работе, безусловно, должно устраняться", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что сетевое взаимодействие не должно повлиять на качество подготовки специалистов. "Для того, чтобы специалист был полноценным, чтобы предприятия, учебные заведения в будущем, научная организация взяла его, она должна понимать, что он готовился хоть и сетевым способом, по узкой специальности, но все те, кто его готовил - люди высокого уровня профессиональной подготовки сами и имеют соответствующую лицензию", - указал глава государства.

По его словам, никаких ограничений для налаживания подобного вида взаимодействия на уровне федерального закона нет. "Есть определенное ограничение на уровне подзаконных актов - различные нормы соответствующих министерств и ведомств. Министерства и ведомства вводят ограничения, так как для определенного вида деятельности нужна лицензия", - пояснил Путин.