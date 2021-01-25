Экс-адвоката Пашаева допросят по делу о лжесвидетельствовании на процессе Ефремова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вызван во вторник на допрос в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты в суде.

"Меня вызвали в качестве свидетеля, на что они не имеют права. Я завтра хочу следователя спросить, на каком основании они вызывают меня допрашивать, по закону это запрещено (из-за адвокатской тайны, так как Пашаев был в тот момент адвокатом по уголовному делу - прим. ТАСС)", - сказал ТАСС Пашаев.

По его словам, какие-то допросы по уголовному делу уже прошли, однако он не знает, допрашивали ли свидетелей, дававших показания в суде по делу Ефремова.

20 ноября 2020 года МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству бывшего защитника Ефремова, от которого он отказался, Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.

В свою очередь Пашаев сообщил ТАСС, что он предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.