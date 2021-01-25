Итальянские специалисты считают, что "Спутник V" может применяться в Европе

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Ведущие итальянский специалисты полагают, что российская вакцина "Спутник V" может использоваться в Европе в случае прохождения процедуры одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Положительную оценку российскому препарату высказал в понедельник в эфире канала Rai News 24 профессор микробиологии Университета Падуи, специалист по инфекционным и вирусным заболеваниям Андреа Кризанти.

"Необходимо дополнить данные, но это вполне возможно, потому что, полагаю, в них недостатка нет. Если вся информация (о российской вакцине) будет предоставлена и EMA даст положительное заключение, не вижу никаких отрицательных факторов", - сказал Кризанти.

Ранее директор отделения инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" в Генуе Маттео Бассетти заявил агентству Аднкронос, что на фоне недостатка поставок вакцин "нужно подумать об альтернативных вариантах". "Обратимся и мы к этой вакцине ["Спутник V"], которая в итоге очень близка по принципу препаратам AstraZeneca и Johnson & Johnson. Эффективность российской вакцины, если верить данным, не разочаровывает. Сейчас задача привить как можно больше людей, и нужны препараты", - сказал специалист.

Подобного же мнения придерживается научный директор Итальянского общества специалистов по инфекционным и тропическим заболеваниям Массимо Андреони. При этом он подчеркнул необходимость одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств. Ранее российскую вакцину как "умную" охарактеризовал председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу.

Проблемы поставок

Италия, как многие другие страны Европы, в настоящий момент испытывает нехватку доз в связи с отставанием от графика запланированных поставок вакцины американской компании Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNThec. Хотя представители компании заверили, что в ближайшее время поставки вернутся в норму, а снижение числа поставляемых флаконов в связи с разрешением EMA извлекать из каждого по шесть доз вместо рекомендуемых пяти не отразилось существенным образом на количестве поставляемых доз, зафиксированном в подписанных с ЕС контрактах.

О снижении производственных мощностей предупредила шведско-британская AstraZeneca, чей препарат, разработанный Оксфордским университетом, пока не получил сертификацию европейского регулятора.

Как отметил в эфире государственного телевидения глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, "создается впечатление, что они сказали "гоп", не перепрыгнув, но проблема в том, что мы уже построили планы вакцинации на основе их обязательств". Задержки поставок грозят отставанием темпов кампании по иммунизации на 4-8 недель.

С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 2,5 млн человек, из которых более 85 тыс. скончались от последствий коронавирусной инфекции.