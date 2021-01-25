В Минобрнауки заявили, что студенты скоро смогут вернуться к очному обучению

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация во многих регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению, заявил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет", - заявил он на церемонии старта российской национальной премии "Студент года - 2021".

Глава Минобрнауки заверил, что в России не откажутся от очного обучения в пользу дистанционного, при этом в процессе организации традиционного формата будут использоваться современные технологии.

Ранее Минобрнауки в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.