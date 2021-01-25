В горах КЧР сохраняется вероятность схода лавины

ЧЕРКЕССК, 25 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. метров объявлено в период с 25 по 28 января в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по КЧР.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС", в период с 25 по 28 января в горах КЧР выше 2 тыс. метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также порекомендовали воздержаться от похода в горы при непогоде, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.