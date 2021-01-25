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Путин не считает заключение брачного договора хорошим способом организации семейной жизни

По словам президента, "если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, и, наверное, должны доверять друг другу"
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает заключение брачного договора хорошим способом организации семейной жизни.

"В современном мире - это с Запада к нам приходит, но тем не менее - есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни", - сказал он, отвечая на один из вопросов во время онлайн-встречи со студентами вузов.

По его мнению, "если люди вступают в брак, то они собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, и, наверное, должны доверять друг другу".

В то же время президент согласился, что "жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется".

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