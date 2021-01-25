Путин не против создания центра для школьников при Уфимском нефтяном техуниверситете

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил возможности создания специального учебного центра для школьников при Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

В понедельник на встрече главы государства с учащимися вузов к Путину обратился студент этого университета с предложением создать специализированный учебный центр. По его мнению, это должен быть интернат, в котором школьники проходили бы подготовку по прикладным предметам.

"Наверное, это можно сделать, надо подумать только, надо посчитать, сколько это стоит, посчитать, сколько детей там сможет учиться", - ответил президент. Он обратил внимание на то, что приехать в интернат, оторваться от семьи - "это отдельная тема". Для примера Путин привел центр "Сириус", в котором стараются оставить талантливых детей в местах их проживания. "Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при "Сириусе", - отметил президент. На его взгляд, "это процесс непростой, но востребованный".

"Давайте поручу коллегам в администрации [президента] для начала, чтобы они проработали [этот вопрос] с руководителями вашего вуза и с Министерством высшего и среднего образования", - сказал президент. По его словам, "дело сейчас даже не в деньгах". "Для этого благородного дела мы в таком объеме деньги найдем, важно грамотно, качественно организовать эту работу", - пояснил Путин, поблагодарив за идею.