Путин рассказал о своем обучении игре на баяне в детстве

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве учился игре на баяне с подачи своих родителей.

Воспоминаниями о своем музыкальном прошлом глава государства поделился со студентом факультета народных инструментов Нижегородской консерватории Евгением Скурихиным во время онлайн-встречи с учащимися вузов в понедельник. "Мы с вами коллеги отчасти", - сказал Путин студенту.

"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Но, правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение. Любое воспитание, особенно в этой сфере, музыкальной, оно благотворно отражается на развитии человека вообще", - рассказал президент.