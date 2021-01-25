Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось до 88

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Еще 18 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции открыли в Санкт-Петербурге, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. До этого в Петербурге работали 70 пунктов.

"В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19. Новые прививочные пункты появились в восьми районах города. Наибольшее их число открылось в Невском и Калининском районах", - говорится в сообщении.

До этого в городе были открыты 70 пунктов.

"Продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5 801 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 40 667 комплектов.

По последним данным, в Петербурге выявили 321 709 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 209 671 человек, умерли 9 374. За последние сутки в городе выявили 2 116 случаев заражения.