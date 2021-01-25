В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума проанализирует ситуацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, реакция на это будет. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы осуждаем, что в политику втянули детей. Все эти вопросы будут предметом изучения, реакция будет", - сказал он. Володин подчеркнул, что "детей нельзя приводить на несанкционированные митинги, это опасно", за их вовлечение в такие акции должны отвечать те, кто призывал к этому.

Председатель Госдумы допустил, что организаторы незаконных митингов хотели использовать детей "в качестве сакральной жертвы", несовершеннолетние могли пострадать, но этого не произошло.

Спикер также сообщил, что в ходе ближайшей поездки в свой избирательный округ он намерен обсудить данную ситуацию с преподавателями, студентами и родительскими комитетами, также поступят и его коллеги.

Володин уточнил, что депутаты проанализируют, почему уже предусмотренные законодательством санкции не стали преградой для тех, кто вовлекает детей в массовые акции. Комментируя предложение депутата-единоросса Евгения Марченко о введении за это в Уголовном кодексе дополнительных наказаний, спикер заметил, что для "того, чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне".

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек.