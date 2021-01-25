Володин: правоохранительные органы в ходе незаконных митингов действовали эффективно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы действовали эффективно во время прошедших в субботу несанкционированных массовых акций, так считают во всех думских фракциях. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"По общему мнению, с кем я разговаривал, все считают, что правоохранительные органы эффективно делали свою работу - и сотрудники полиции, и Росгвардия", - сказал он. Он уточнил, что такая оценка со стороны фракций прозвучит во вторник в начале пленарного заседания Госдумы.

Спикер при этом заметил, что в США и Европе полиция при разгоне демонстрантов применяет гораздо более жесткие методы, особенно против лиц, нападающих на сотрудников, включая резиновые пули. "[В России] водой никто не поливал, газ не распылял", - заметил председатель Госдумы.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек.