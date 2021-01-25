В Реестре рекордов России зарегистрировали самый маленький мемориал защитника Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Сертификат Реестра рекордов России вручили в понедельник создателям самого маленького мемориала защитникам Ленинграда, передает корреспондент ТАСС. Мемориалом является фигурка матроса высотой пять сантиметров, которая хранится в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова в Санкт-Петербурге.

"Я достаточно горд тем, что в данном случае мемориал попал в Реестр рекордов России как самый маленький настоящий мемориал", - сказал на торжественной церемонии вручения сертификата создатель мемориала Тимур Москаленко.

Он представляет собой металлическую фигурку матроса. Ее нашли в 2013 году поисковики отряда "Ингрия" на местах боев в урочище Гайтолово (Кировский район Ленинградской области). Погибшего красноармейца, взявшего в свой последний бой эту детскую игрушку, идентифицировать не удалось, никаких документов или предметов, позволявших сделать это, рядом обнаружено не было. В 2019 году находку передали в дар музею А. В. Суворова.

Высота фигурки матроса - пять сантиметров, вместе с пьедесталом мемориал достигает высоты 158 см. Он создан по проекту дизайнера Тимура Москаленко и хранится в Музее оловянного солдатика - подразделении Суворовского музея.

Сертификат Реестра рекордов России хранится в двух экземплярах. Первый установили в Музее оловянного солдатика, второй вручили руководителю отряда "Ингрия" Евгению Ильину.