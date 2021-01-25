Суды в регионах ЦФО привлекли более 20 человек за участие в несанкционированных акциях

ТАСС, 25 января. Суды в Белгородской, Костромской, Воронежской, Владимирской и Ярославской областях назначили административные аресты на срок до 10 суток организаторам несанкционированной акции, прошедшей в крупных городах России 23 января. Участники несогласованных мероприятий получили наказание в виде штрафов и до 30 часов исправительных работ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службах судов.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

"[Организатор акции в Костроме Александр Зыков] признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста 10 суток, срок содержания учитывается с момента содержания", - сообщили ТАСС в Свердловском районном суде Костромы.

Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили, задержанная в ходе акции 23 января, получила 10 суток административного ареста. Также решение об аресте на 10 суток одному из участников несанкционированной акции вынес Ленинский районный суд Воронежа - за два дня в суд поступило восемь материалов, по трем из них уже вынесли решение, еще пять материалов рассмотрели в Центральном районном суде Воронежа. "По части 2 и части 8 статьи 20.2 КоАП РФ по четырем делам вынесено решение об аресте на девять суток, по одному - обязательные работы", - отметила в беседе с ТАСС представитель суда Анастасия Науменко.

От трех до девяти суток административного ареста получили организаторы несогласованной акции в Белгороде и Владимире. Штрафы от 700 рублей до 15 тыс. рублей и обязательные работы на срок от 20 до 30 часов назначили участникам несанкционированных шествий в Костроме, Воронеже и Белгороде. В Рязанской области, как сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, после акции 23 января в производстве находятся 29 административных дел. Без массовых беспорядков завершились несогласованные митинги в Тамбове, Смоленске, Брянске и Туле.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля.