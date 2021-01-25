Минюст опубликовал законопроект о наделении его правом доступа к банковской тайне

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России опубликовало для общественного обсуждения законопроект о включении его в перечень ведомств, имеющих доступ к банковской тайне. Это позволит эффективней осуществлять надзор за финансовой деятельностью некоммерческих организаций (НКО), говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций и предусматривает включение Минюста России в перечень государственных органов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной", - указано в пояснительной записке.

Минюст и его территориальные органы вправе проводить проверки соответствия деятельности НКО, включая общественные объединения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, их уставным целям. "Для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям Минюсту России и его территориальным органам необходима информация о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций", - поясняется в документе.

Эту информацию Минюст и его территориальные органы вправе запрашивать и получать в том числе у кредитных и иных финансовых организаций. Но ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности" не содержит положений о праве кредитных организаций представлять Минюсту информацию, являющуюся банковской тайной, вследствие чего кредитные организации отказывают министерству и его территориальным органам в предоставлении необходимой информации. Но при ее отсутствии не всегда возможно определить соответствие расходования денежных средств НКО уставным целям. "Внесение изменений <...> позволит Минюсту России и его территориальным органам осуществлять возложенную законодательством на Минюст России функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме", - говорится в пояснительной записке.