Глава СПЧ считает, что в России не хватает "мощной молодежной политики"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России не хватает активной молодежной политики.

"Не хватает мощной молодежной политики. Это наша слабость, конечно", - сказал Фадеев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", комментируя участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях, прошедших в субботу. "Здесь надо думать, как действовать, нужны серьезные предложения. Мы в СПЧ в том числе об этом думаем", - добавил он.

Также Фадеев обратил внимание на незаконность таких акций. "Надо прикрыть подобного рода акции. Надо найти юридические инструменты, чтобы больше этого не было". <…> Акции не только не согласованы, но и незаконны в условиях эпидемии. Детям никто не говорил об этом", - сказал он.

Ранее глава СПЧ заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста, которые прошли в РФ в субботу. Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой, задержаны были более тысячи человек.