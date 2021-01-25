В Казани арестовали на 10 суток координатора штаба Навального

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова арестовали на 10 суток. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

"Емельянов О.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вахитовский райсуд Казани рассмотрел 144 материала в отношении участников несогласованной акции, прошедшей в минувшую субботу в центре города. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Татьяна Салова, наложено 143 штрафа, одно дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Позже в пресс-службе журналистам сообщили о поступлении еще 59 материалов.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Навального прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.