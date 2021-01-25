Путин назвал интересной идею технопарков при вузах

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Идея создания технопарков при университетах в России интересна, но нужно изучить финансовую сторону вопроса. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

Он отметил, что в стране развиваются детские и студенческие технопарки, а также лабораторная база вузов. Принято также решение о допуске студентов старших курсов и аспирантов к работе на вузовском оборудовании, сказал президент, поручив ускорить реализацию этого нововведения.

"У нас нет пока такого опыта, чтобы технопарк полного цикла был при вузе, но в целом это хорошая практика, надо на нее посмотреть", - сказал Путин, комментируя японский опыт университетских технопарков. По словам президента, нужно посчитать в том числе эффективность и материальные затраты на такие проекты.

"Надо посмотреть на финансовую сторону этого дела, нужно активнее привлекать производственную базу тех наших крупных компаний и предприятий, которые являются реципиентами рабочей силы из системы образования, чтобы практическое освоение будущего производственного пространства шло параллельно с обучением в учебном заведении", - отметил президент.

Путин рассказал, что во время работы помощником ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам он поддерживал активные связи с коллегами из других стран. "Это очень хороший способ не только обмениваться [опытом], сообщать о своих результатах, но и знакомиться с лучшими мировыми практиками подготовки специалистов", - заметил глава государства.