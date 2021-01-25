Комитет Госдумы выявил более 60 фейков о несанкционированных митингах 23 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи выявил более 60 недостоверных сообщений о несогласованных протестных акциях в России 23 января. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы уже обнаружили более 60 тематических фейковых сообщений. Оригинальность последних событий в том, что задействовались те социальные сети, которые ранее не были политически активны", - сказал Хинштейн.

По его словам, парламентарии заметили новые тренды в информационном освещении протестной активности. "Получила широкое распространение практика, когда люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. На сегодняшний день у нас есть 13 таких примеров. И во всех 13 случаях эти люди к силовым структурам не имеют никакого отношения", - пояснил депутат.

Помимо этого, продолжил Хинштейн, была предпринята попытка "раскачать" тему якобы сакральных жертв в ходе акций протеста в результате действий правоохранителей. "Опять же через социальные сети начали активно распространяться эти фейки", - заметил председатель думского комитета.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.