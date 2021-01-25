В Липецке отправили под домашний арест мужчину, распылившего в полицейских баллончик газа

ТАСС, 25 января. Суд в Липецке отправил под домашний арест 25-летнего мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело после применения баллончика с газом против двух полицейских. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель следственного управления СК по Липецкой области Юлия Кузнецова.

"Сегодня мужчине судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на время предварительного следствия. У нас следствие два месяца", - сказала она.

По ее данным, в отношении 25-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), он подозревается в распылении газового баллончика в лица двух полицейских в ходе несанкционированного митинга 23 января на Соборной площади в Липецке.

По данным пресс-службы следственного управления СК по Липецкой области, подозреваемый был задержан при попытке скрыться, при допросе он раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка.