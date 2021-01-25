В Ростове и Волгограде привлекли к ответственности 52 участника несогласованной акции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Суды Ростова-на-Дону и Волгограда привлекли к административной ответственности 52 участника несанкционированной акции, прошедшей 23 января, сообщили в пресс-службах судов.

"У нас было рассмотрено 33 административных материала о привлечении 31 человека к административной ответственности [за участие в несанкционированной акции]. Были штрафы и административные аресты, штрафы в отношении 24 лиц, аресты в отношении девяти лиц", - рассказали ТАСС в пресс-службе Кировского суда Ростова-на-Дону.

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила ТАСС о рассмотрении Центральным районным судом Волгограда 24 материалов о нарушении порядка организации публичных мероприятий. "Постановлением суда в отношении правонарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей - 21 материал", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что по двум делам производство прекращено, один материал возвращен в составивший его орган.

Кроме того, за участие в несанкционированной акции в Волгограде были задержаны шесть подростков, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. "Полиция составила в отношении шести несовершеннолетних соответствующие протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Решение в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала собеседница агентства. Уточняется, что пятерых из шести детей забрали домой родители, одного подростка направили в центр временного содержания несовершеннолетних.