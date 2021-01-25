Путин поддержал идею задействовать студентов творческих вузов на мероприятиях Года науки

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею студента Нижегородской консерватории им. Глинки Евгения Скурихина включить в план Года науки и технологий мероприятия по популяризации научного знания с участием студентов творческих вузов.

Финальный вариант плана проведения Года науки и технологий, которым объявлен в России 2021 год, планируется сформировать в конце января. Старт основных мероприятий намечен на 8 февраля - День российской науки.

"Сейчас, когда мы будем дорабатывать этот план работы, безусловно, надо будет учесть и то, что вы сказали. Нужно пошире привлекать специалистов творческих профессий", - сказал Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства отметил, что Год науки и технологий был объявлен в России в знак уважения к ученым, инженерным школам, инженерам, "трудами которых, в том числе, Россия занимает те позиции, которыми мы гордимся сегодня". По словам президента, Год науки и технологий призван пропагандировать их благородный труд.

"Мне когда-то Даниил Александрович Гранин, наш выдающийся писатель, буквально за несколько дней до того, как он ушел из жизни (Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет - прим. ТАСС), сказал, что слишком мало уделяем внимания пропаганде, в хорошем смысле слова пропаганде, науки и научной деятельности, технологического развития, инженерного дела. И меня просил лично уделить этому больше внимания. Так и сказал: "Вот вы лично должны этим больше заниматься. Мы должны видеть и слышать вашу позицию по этим вопросам", - рассказал Путин.

По мнению президента, для того, чтобы эта работа шла наиболее эффективно, нужно привлекать людей творческих специальностей - писателей, журналистов, музыкантов. Как считает глава государства, искусство, к примеру, фильмы, вносило "очень серьезный, существенный, заметный вклад в то, чтобы донести до сознания зрителя и слушателя, до наших граждан всю важность того, чем занимаются наши ученые и специалисты в области инженерного дела".