В Москве задержанный за участие в незаконной акции назвался экс-футболистом "Ливерпуля"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Головинский районный суд рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, задержанного за участие в несанкционированной акции в центре Москвы, который представился Даниэлем Мюнте Аггером, - бывшим футболистом "Ливерпуля".

"В Головинский районный суд поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Даниэля Мюнте Аггера по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры)", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Статья предусматривает административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

В ОНК ТАСС сообщили, что задержанный представился им как бывший футболист Даниэль Аггер. "Он первоначально представился наблюдателям как Аггер и как бывший футболист, но потом выяснилось, что, возможно, это россиянин, который поменял свою фамилию и имя. То есть задержан, согласно неподтвержденной информации, не бывший футболист "Ливерпуля", а гражданин России, который взял себе такие же имя и фамилию", - уточнил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

В новость были внесены изменения - (17:02 мск) - добавлены подробности.