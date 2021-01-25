В Кирове прокуратура потребовала обеспечить ребенка лекарством стоимостью 1 млн рублей

КИРОВ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области через суд потребовала от министерства здравоохранения региона обеспечить четырехлетнего ребенка лекарством стоимостью около 1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В Кирове прокуратура в судебном порядке потребовала от регионального министерства здравоохранения обеспечить 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, министерство не ответило на просьбу матери четырехлетнего ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим заболеванием, об обеспечении сына жизненно необходимым лекарством в льготном порядке. "Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, централизованно закупаемых за счет средств государства. Самостоятельно приобретать препарат, стоимость которого может составлять около 1 млн рублей, родители малолетнего ребенка не имеют возможности. Прокурор Октябрьского района города Кирова обратился в суд с иском с требованием обязать министерство бесплатно обеспечить малолетнего лекарственным препаратом", - говорится в сообщении.

Исковое заявление прокурора находится в стадии рассмотрения.