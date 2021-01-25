Володин заявил, что строить парламентский центр нужно после решения проблем граждан

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в беседе с журналистами выразил мнение, что приступать к строительству нового парламентского центра для обеих палат Федерального собрания следует тогда, когда удастся решить вопросы граждан.

"На сегодняшний день нет ясного понимания, сколько будет стоить новый парламентский центр с учетом стоимости здания [Госдумы] на Охотном Ряду и [Совета Федерации] на Большой Дмитровке. Моя личная позиция - заниматься этим надо, когда будут решены вопросы граждан", - сказал спикер.

Он заметил, что ряд проблем, связанных с эксплуатацией здания, которое сейчас занимает Госдума, удалось решить. В частности, был отремонтирован фундамент, в котором ранее обнаружились пустоты, теперь же он укреплен. Были сохранены и отремонтированы Троекуровские палаты, туда должен переехать комитет Госдумы по международным делам и управление международного сотрудничества палаты. К этому зданию будет достроен специальный переход из легких материалов, завершение всех работ запланировано на февраль.

Помимо этого, напомнил Володин, на проспекте Вернадского в Москве открылось здание парламентской библиотеки. Госдума также арендует Колонный зал Дома союзов, там работает комитет по культуре.

"Остается нерешенным вопрос с залом пленарных заседаний, ремонта там не было 27 лет", - продолжил спикер. Он уточнил, что данный зал изначально был кинотеатром, когда в советское время в здании на Охотном Ряду работал Госплан, и вентиляция не рассчитана на длительное пребывание в нем людей. Однако даже ремонт зала "обойдется в десятки раз дешевле, чем строительство парламентского центра", резюмировал Володин, добавив, что и это решено отложить исходя из ситуации в экономике страны.