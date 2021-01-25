Прокуратура сочла законным задержание Навального на 30 суток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура считает задержание Алексея Навального на 30 суток законным и обоснованным. Это следует из текста возражений прокуратуры, представленных для рассмотрения в Мособлсуде и опубликованных адвокатом Навального Вадимом Кобзевым.

"Прошу постановление Химкинского городского суда Московской области от 18 января о продлении срока задержания Навального А.А. до 30 суток, то есть до 15 февраля, оставить без изменения", - говорится в документе за подписью заместителя прокурора Химок. Прокурор отмечает в возражениях на жалобу защиты Навального, что рассмотрение ходатайства прошло в выездном заседании в соответствии с законом, и права Навального не были нарушены. "Судом обоснованно приведены обстоятельства, изложенные в представлении о продлении срока задержания осужденного Навального А.А. до 30 суток, поскольку они являлись предметом рассмотрения, и на них основано решение суда", - говорится в возражениях прокуратуры.

Защита ранее обжаловала решение о продлении срока задержания Навального. Адвокаты жалуются на нарушение состязательности в процессе, который проходил в здании полиции, без предварительного уведомления сторон и в обстановке, препятствующей объективному ходу процесса. Защита также высказывает опасения за жизнь и здоровье Навального, так как он находится в СИЗО в распоряжении властей РФ, которых ранее обвинял в покушении на свою жизнь. На основании этих доводов защита просит областной суд освободить Навального, жалобу рассмотреть в его присутствии. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках уголовного дела "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок на пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.