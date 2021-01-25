В Тверской области планируют открыть исследовательский центр для молодых ученых

ТАСС, 25 января. Исследовательский центр, в который станет связующим элементом между молодыми учеными и бизнесом в совместной реализации научных проектов планируют создать в Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"В этом году планируем начать работу по созданию центра для студентов, аспирантов - всех, кто хотел бы участвовать в развитии экономики региона и страны", - приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

Губернатор отметил, что исследовательский центр может стать связующим звеном между центром "Мой бизнес", помогающим предпринимателям реализовать стартапы, а также технопарком "Кванториумом", где школьники получают допобразование по инженерно-техническому направлению.

Эта тема, по данным пресс-службы, обсуждалась в понедельник в Тверском государственном университете на встрече со студентами, в ней принял участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. В вузе при поддержке властей региона создан информационно-библиотечный центр, который является многофункциональны образовательным и социокультурным пространством. "Центр включает в себя зал редких книг и абонемент открытого доступа, выставочные помещения, музыкальную гостиную, лекционные, актовые залы и другие зоны для работы ученых, молодых специалистов и студентов. Также здесь создан центр поддержки и развития творчества с виртуальным концертным залом", - добавили в пресс-службе.