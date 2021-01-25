В Курской области создадут более 40 пунктов и мобильных бригад для вакцинации от COVID-19

КУРСК, 25 января. /ТАСС/. Курские власти создадут в регионе 37 пунктов, в том числе на базе коммерческих организаций, а также обеспечат работу пяти мобильных бригад для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник на оперативном совещании администрации региона сообщил заместитель губернатора области Андрей Белостоцкий.

В январе и феврале в Курскую область ожидается поставка свыше 50 тыс. доз вакцины от коронавируса, всего в 2021 году планируется привить не менее 60% от общего количества взрослого населения региона. По информации администрации области, к февралю планировалось развернуть 28 пунктов вакцинации.

"На данный момент развернуто 24 пункта вакцинации и пять мобильных бригад. До четверга [28 января] во всех районах будут развернуты эти пункты. С нарастающим итогом у нас будет 37 пунктов вакцинации и пять мобильных бригад", - сказал Белостоцкий, отметив, что к бесплатной массовой вакцинации в регионе присоединятся также две коммерческие организации.

К 25 января в Курскую область во все созданные пункты поступило более 18,5 тыс. доз вакцины от коронавируса, первым компонентом вакцинировали свыше 3,8 тыс. человек.

По информации оперативного штаба, к 25 января в Курской области зарегистрировано 25 212 случаев коронавируса. Выздоровели 22 122 человека, 350 пациентов умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, с 17 ноября перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлен до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 7 февраля. До 8 февраля под запретом работа танцевальных площадок, караоке, развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, заведения общепита не работают с 24:00 до 6:00.