В управделами президента опровергли сообщения об изготовлении часов из кремлевской елки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Древесина главной новогодней ели России будет отправлена на переработку, после чего из нее будут изготовлены сувениры, но какие именно - пока не решено.

"Традиционно древесина кремлевской ели отправляется на переработку, но это достаточно длительный процесс, поскольку дерево перед последующей обработкой необходимо как следует высушить", - сказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Она отметила, что пока этот процесс идет, специалисты подумают, какие именно сувениры или более утилитарные вещи следует изготовить в этом году. "Пока никаких решений на этот счет не принималось", - отметила Крылова, опровергнув предположение, что из ели планируется изготовить часы.

В предыдущие годы из кремлевской ели делался спортивный инвентарь, например, хоккейные клюшки для детской команды "Гардемарины" из Крыма, а также всевозможные сувениры - значки, фоторамки, фигурки животных.

Пресс-секретарь напомнила, что в этот раз с ели были собраны шишки, а из семян планируется вырастить новые деревья.

Главная новогодняя елка России, которая с конца декабря украшала Соборную площадь, 23 января покинула Московский Кремль. Специалистам потребовалось несколько дней, чтобы снять и упаковать более 1 тыс. игрушек и около 2 км гирлянд. Ель для Кремля приехала из Наро-Фоминского лесничества. Возраст дерева - 96 лет, высота - около 25 м, а размах нижних ветвей - порядка 10 м.