Кузнецова рассказала о сравнительно малом числе детей на несогласованных акциях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Несовершеннолетних на несогласованных акциях было относительно немного, несмотря на агрессивное информирование подростков в интернете. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24".

"Нужно уточнить, что по сравнению с тем, с какой агрессией был запрос агитаторов, настолько агрессивно распространялась информация, детей пришло сравнительно немного, потому что у них есть родители, которые смогли с ними поговорить, - сказала уполномоченный. - <...> Не вся ответственность на сети интернет, мы понимаем, что его можно использовать по-разному. Это выбранный канал, ориентированный на детей, которые его смотрят, постоянно используют".

Также Кузнецова заявила, что агитировавшие несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях воспользовались особенностью подростков отрицать авторитеты. "Мы понимаем, что это свойство молодости, свойство молодых людей старшего подросткового возраста отрицать авторитеты — это то, на чем сыграли агитаторы", - сказала она.

Омбудсмен обратила внимание, что во время информирования несогласованные акции сравнивались с митингами. "Большая манипуляция. Сравнивается это действо с митингами, шествиями. Да, это право есть, это право никто никогда не отнимет. Здесь речь идет о призывах нарушить закон", - заявила она.

В субботу вечером Кузнецова сообщила, что на несанкционированных акциях протеста в разных регионах РФ задержаны около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет. Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой, задержаны были более 1 тыс. человек.