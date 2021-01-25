Ученые не исключили, что животным потребуется вакцина от коронавируса

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Домашним животным в будущем может понадобиться прививка от коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции. С таким предположением выступили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма в английском Норидже и Миннесотского университета в США.

В исследовании, которое приводит британский телеканал Sky News, ученые отмечают, что эволюция вируса среди животных, за которой может последовать его передача человеку, "представляет собой значительный долгосрочный риск общественному здравоохранению". "Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции", - считают они.

Телеканал приводит слова одного из авторов исследования, профессора эволюционной генетики Университета Восточной Англии Кока ван Остерхаута, который уверен, что разработку такого препарата необходимо вести, даже если до сих пор не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. "Есть смысл в том, чтобы разработать вакцины для домашних животных, исключительно как мера предосторожности для уменьшения риска", - сказал он.

Ван Остерхаут выступил с утверждением, что Россия "уже начала разрабатывать вакцину для животных", добавив, что информации о ней очень мало.

В декабре прошлого года глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как он передается не только от человека к человеку, носителями могут быть и животные. При этом он обратил внимание на инцидент в Дании, когда из-за заражения коронавирусом животных в норковых хозяйствах власти приняли решение уничтожить всех животных. Заражение норок было отмечено и в других странах.

При этом глава департамента Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) Кит Хамильтон заявил в декабре 2020 года, что коронавирусная инфекция легче распространяется среди норок, чем среди других животных, в частности кошек и собак. У последних, по словам эксперта, вирус имеет меньший "потенциал распространения", чем у норок.