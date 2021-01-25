В Волгограде открыли финал всероссийского конкурса "Учитель года"

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Финал всероссийского конкурса "Учитель года", в котором примут участие конкурсанты из всех 85 регионов России, открылся в понедельник в Волгограде, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы уверены, что конкурс будет ярким, насыщенным новыми профессиональными находками и педагогическими инструментами. Для нас, министерства, это в первую очередь серьезный потенциал для системы профессионального развития педагогов, потому что все, что мы видим здесь, демонстрируют лучшие учителя со всей страны, и потом это используется на курсах повышения квалификации", - сказал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в ходе церемонии.

Финальное соревнование проведут в Волгограде, так как в прошлогоднем конкурсе победила учительница из этого города Лариса Арачишвили.

Конкурс пройдет с 25 января по 2 февраля и будет состоять из нескольких этапов - это "Методическая мастерская", "Урок", "Классный час". Имя победителя будет названо 2 февраля.