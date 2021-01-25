Суды Москвы получили 448 административных дел в отношении участников акции 23 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московские суды в понедельник получили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"По состоянию на 17:30 25 января 2021 года в столичные суды общей юрисдикции г. Москвы всего поступило 448 дел об административных правонарушениях по различным частям ст. 20.2 и ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе.

По части 1 статьи 19. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") привлечено 7 человек. Максимальное наказание по этому составу - 15 суток административного ареста.

По статье 20. 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка организации митинга") привлечен 441 человек. Максимальное наказание по этому составу - 15 суток административного ареста, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Несогласованные акции в поддержку задержанного блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В новость были внесены изменения - (18:28 мск) - добавлены подробности.