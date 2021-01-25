ЕГЭ впервые проведут в ДНР в 2021 году

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Учащиеся Донецкой народной республики (ДНР) впервые в 2021 году смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на территории республики. Об этом в понедельник сообщила начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

"Единый государственный экзамен учащиеся ДНР сдают с 2016 года, выезжая на территорию Ростовской области. И только в этом году впервые Единый государственный экзамен будет проходить на территории ДНР", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По словам Волковой, был проведен предварительный расчет финансирования, составлены примерные сметы расходов на организацию и проведение ЕГЭ, в том числе на техническое оснащение аудиторий, на системы видеонаблюдения, дооборудование пунктов проведения экзамена, организацию доставки экзаменационных материалов. Она добавила, что это стало возможным благодаря взаимодействию с министерством просвещения Российской Федерации, Рособрнадзором и комитетом по образованию и науке Госдумы.

"Согласно предоставленной информации Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ Российской Федерации на территории ДНР. Это МОУ (муниципальное образовательное учреждение - прим. ТАСС) "Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка", МОУ "Лицей № 2 "Престиж" города Макеевки", МОУ города Горловки "Лицей № 14 "Лидер" и Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", - добавила Волкова.