Минпросвещения не исключает изменения ставки педагога при вводе единых правил оплаты труда

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ продолжает работать над введением единых требований к оплате труда педагогов, ставка может меняться при их формировании, сообщил журналистам замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в Волгограде, где он принял участие в церемонии открытия всероссийского конкурса "Учитель года".

К 1 ноября 2020 года Минпросвещения РФ совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования планировали представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.

"Работа ведется очень активно, пока нет конкретных результатов. Мы не рассматриваем тему изменения ставки, но она, несомненно, будет меняться. Но это не цель нашей работы", - сказал Басюк.

Он подчеркнул, что цель работы министерства в этом направлении - сформировать единые подходы к отрасли.

Ранее сообщалось, что единые требования к оплате труда педагогов должны быть предложены с учетом формирования базовой ставки заработной платы, исходя из установленной продолжительности рабочего времени.